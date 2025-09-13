Dələduzluqda təqsirləndirilən tikinti şirkətinin rəhbəri axtarışa verilib
Hadisə
- 13 sentyabr, 2025
- 12:06
Külli miqdarda dələduzluqda təqsirləndirilən tikinti şirkətinin rəhbəri axtarışa verilib.
"Report"un əldə etdiyi xəbər görə, "VİKTORİYA-313" tikinti şirkətinin rəhbəri Əliyev Arzuman İsa oğlu barəsində dələduzluq maddəsi ilə qiyabi həbs qətimkan tədbiri seçilib və tutularaq saxlanılması ilə bağlı axtarış elan edilib.
Qeyd edək ki, A.Əliyev bir neçə il qabaq dələduzluq ittihamı ilə həbs edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Lakin Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə onun cəzası şərti hesab edilərək sınaq müddəti seçilib.
Bir müddət sonra A.Əliyev Azərbaycanı tərk edib. Onun barəsində yeni hallarla bağlı cinayət işi başlanılıb.
