Глава НПО: Больше всего мин-ловушек обнаружено в Ханкенди

На освобожденных территориях Азербайджана больше всего мин-ловушек обнаружено в Ханкенди.

На освобожденных территориях Азербайджана больше всего мин-ловушек обнаружено в Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта по усилению международной поддержки Азербайджану в разминировании.

Он отметил, что после Отечественной войны на разминирование ежегодно выделяются миллионы манатов:

"94-95% гуманитарного разминирования Азербайджан осуществляет за счет собственного госбюджета. Только на территориях, освобожденных в ходе антитеррористических операций, обнаружено более 500 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов. Большинство мин-ловушек же были обнаружены в городе Ханкенди".