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Глава НПО: Больше всего мин-ловушек обнаружено в Ханкенди

Глава НПО: Больше всего мин-ловушек обнаружено в Ханкенди На освобожденных территориях Азербайджана больше всего мин-ловушек обнаружено в Ханкенди.
Происшествия
20 августа 2024 г. 12:27
Глава НПО: Больше всего мин-ловушек обнаружено в Ханкенди

На освобожденных территориях Азербайджана больше всего мин-ловушек обнаружено в Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта по усилению международной поддержки Азербайджану в разминировании.

Он отметил, что после Отечественной войны на разминирование ежегодно выделяются миллионы манатов:

"94-95% гуманитарного разминирования Азербайджан осуществляет за счет собственного госбюджета. Только на территориях, освобожденных в ходе антитеррористических операций, обнаружено более 500 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов. Большинство мин-ловушек же были обнаружены в городе Ханкенди".

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Версия на английском языке Khankandi tops the list of most mine-contaminated areas in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке QHT rəhbəri: Ən çox tələ-minalara Xankəndidə rast gəlinib

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