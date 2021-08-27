Глава компании: Из шести почти миллион манатов я вернул начальнику Госслужбы

Состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закира Султанова.

Состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закира Султанова.

Как сообщает Report, дело рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Зейнала Агаева.

На процессе допрошен свидетель Шамхал Агаширинов:

"Я был руководителем компании "Пирамида". Мы вместе с Закиром Султановым побеждали в тендерах. Часть денег, переведенных на наш счет, мы возвращали. После победы в тендере на счет нашей компании перечислили 6 миллионов манатов. 900 тысяч манатов из них я вернул".

Закир Султанов в ответ свидетелю сказал, что на эти 900 тысяч манатов он купил оборудование, необходимое для Государственной службы.

З.Султанов заявил, что они были партнерами с Шамхалом Агашириновым, хотя свидетель это отрицал.

Процесс был отложен до 3 сентября из-за неявки других свидетелей.

Согласно официальной информации, заместитель министра культуры Байрамов Рафик Ясин оглу и начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу, злоупотребив должностными полномочиями, совершили многочисленные противоправные действия, наносящие значительный ущерб интересам общества и государства, правам граждан.

Решением суда, 8 мая 2020 года в ходе обыска, проведенного Службой госбезопасности по служебным и домашним адресам Рафика Байрамова и Закира Султанова, были обнаружены и изъяты различные записи о суммах денежных средств, полученных должностными лицами, денежные средства, хранящиеся в различных валютах, другие документы и вещественные доказательства.

В ходе следственных действий были выявлены обоснованные подозрения в систематическом присвоении Закиром Султановым части средств, выделенных из государственного бюджета для проведения необходимых работ по сохранению, восстановлению, реконструкции и охране исторических памятников и образцов культуры, являющихся многовековым культурным наследием и богатством азербайджанского народа.

В рамках уголовного дела, проводимого Службой государственной безопасности, Рафик Байрамов привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, служебного подлога, Закир Султанов - по фактам злоупотребления должностными полномочиями и присвоения.