Глава СГБ: Примерно 900 в основном молодых граждан Азербайджана примкнули к террористическим организациям

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ "Борьба с экстремизмом, представляющим серьезную угрозу для мировой безопасности, является важным вопросом для нашей страны".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы госбезопасности (СГБ), генерал-лейтенант Мадат Гулиев на конференции "Роль молодежи в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом".

По его словам, события в ряде стран мира, призывы к терроризму волнуют всех: "Все это является препятствием на пути к миру. Азербайджан, не колеблясь, присоединился к антитеррористической коалиции. Наша страна вносит свой вклад в борьбу с терроризмом. В этом вопросе невозможно действовать в одиночку".

М. Гулиев отметил, что с первых лет государственной независимости Азербайджан столкнулся с серьезными угрозами: "Наши земли оккупированы в результате оккупационной политики армян. Известно, что Азербайджан расположен в месте пересечения различных угроз. Однако это одна из самых стабильных стран мира. Благодаря целенаправленной политике президента Азербайджана Ильхама Алиева Азербайджан занял свое место на международной арене, является надежным партнером. Очень важно иметь контакты с братскими мусульманскими странами. 2017 год объявлен годом исламской солидарности в Азербайджане. С ростом религиозного радикализма происходят некоторые негативные тенденции. К сожалению, примерно 900 в основном молодых граждан Азербайджана примкнули к террористическим организациям. Некоторые из них были убиты, другие наказаны в соответствии с законодательством Азербайджана. За последний год 54 человека лишены азербайджанского гражданства".

М. Гулиев отметил, что просвещение является одним из основных способов борьбы с религиозным экстремизмом и радикализмом: "Террористы искажают истинную сущность религии, используют это в качестве лозунга. В связи с этим в последние годы в нашей стране ведется значительная работа. Это говорит о том, что Азербайджан является стабильным и безопасным государством. Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан станет еще сильнее".