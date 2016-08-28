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    Германия в 2016 году ожидает принять до 300 тысяч мигрантов

    Если прибудет больше людей, мы окажемся под давлением

    Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ До конца 2016 года в ФРГ могут прибыть от 250 до 300 тысяч беженцев.

    Как передает Report, об этом заявил глава Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) Франк-Юрген Вайзе в интервью изданию Bild am Sonntag, которое выйдет из печати в воскресенье, 28 августа.

    "В этом году, скорее всего, прибудет чуть меньше чем 300 тысяч человек", - заявил он.

    По словам Вайзе, именно на это количество рассчитываются пропускные способности подчиненного ему ведомства.

    "Если прибудет больше людей, мы окажемся под давлением", - подчеркнул руководитель BAMF. Но даже в этом случае не следует ожидать повторения прошлогодней ситуации, однако процесс регистрации может удлиниться.

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