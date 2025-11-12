Генпрокурор: Совместно с международными партнерами принимаются меры по борьбе с киберугрозами

Проведение исследований с использованием искусственного интеллекта, цифровых и нанотехнологий, их реализация в рабочем процессе и изучение передового международного опыта в этом направлении создаст основу для организации деятельности прокуратуры на уровне высоких стандартов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев в интервью газете "Бакинский рабочий" по случаю 30-летия Конституции Азербайджана.

Генпрокурор отметил, что на фоне развития современных технологий с профильными структурами и международными партнерами принимаются необходимые меры для расширения возможностей борьбы с новыми видами экономических преступлений, киберпреступностью и киберугрозами, которые возникают и в основном развиваются в глобальном интернет-пространстве.

"Получение информации от интернет-провайдеров и международных платформ для своевременного сбора цифровых доказательств часто зависит от трансграничных процедур, сроков хранения и политики компаний", - отметил он.

К.Алиев заявил, что расширение профессиональных ресурсов органами прокуратуры для борьбы с онлайн-мошенничеством, атаками на платежные системы, онлайн-эксплуатацией детей, а также отмыванием денежных средств и сокрытием следов посредством "криптовалюты" является одной из основных задач.