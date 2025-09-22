Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025
    Происшествия
    • 22 сентября, 2025
    • 11:02
    Генпрокурор: Одним из стратегически важных вопросов является открытие Зангезурского коридора

    На фоне новых геополитических реалий одним из стратегически важных вопросов является открытие Зангезурского коридора.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на международной конференции в формате круглого стола на тему "На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции" в Баку.

    Он отметил, что этот проект не только обеспечит сухопутную связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном, но и изменит транспортную карту всего региона, внесет большой вклад в экономическую и политическую интеграцию:

    "Как подчеркнул президент Ильхам Алиев, Зангезурский коридор не только обеспечивает национальные интересы Азербайджана, но и имеет важное значение с точки зрения международного сотрудничества, торговых связей и глобальной безопасности".

    Baş prokuror: Strateji əhəmiyyətli məsələlərdən biri Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır

