    Baş prokuror: Strateji əhəmiyyətli məsələlərdən biri Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır

    Hadisə
    • 22 sentyabr, 2025
    • 10:48
    Baş prokuror: Strateji əhəmiyyətli məsələlərdən biri Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır
    Kamran Əliyev

    Yeni geosiyası reallıqlar fonunda strateji əhəmiyyətli məsələlərdən biri Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev Baş Prokurorluğun təşkilatçılığı ilə Bakıda "Suverenliyin keşiyində: Konstitusiyada Prokurorluğun statusu" mövzusunda dəyirmi masa formatında keçirilən beynəlxalq konfransda deyib.

    O bildirib ki, bu layihə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında quru əlaqəsini təmin etməklə yanaşı, bütövlükdə regionun nəqliyyat xəritəsini dəyişəcək, iqtisadi və siyasi inteqrasiyaya böyük töhfə verəcək:

    "Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, Zəngəzur dəhlizi təkcə Azərbaycanın milli maraqlarını təmin etmir, eyni zamanda beynəlxalq əməkdaşlıq, ticari əlaqələr və qlobal təhlükəsizlik baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir".

    Kamran Əliyev Prokurorluq Beynəlxalq konfrans
    Генпрокурор: Одним из стратегически важных вопросов является открытие Зангезурского коридора

