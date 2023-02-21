Генпрокуратуры Азербайджана и Литвы подписали Меморандум о взаимопонимании

Между Генеральными прокуратурами Азербайджана и Литвы подписан Меморандум о взаимопонимании.

Между Генеральными прокуратурами Азербайджана и Литвы подписан Меморандум о взаимопонимании.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Генеральный прокурор Камран Алиев встретился с генпрокурором Литвы Нидой Грунскиене. На встрече был проведен обмен мнениями по двустороннему сотрудничеству в правовой сфере, говорилось об эффективности взаимодействия в рамках Международной ассоциации прокуроров, Еврокаста и других международных организаций, совершенствовании существующей договорной базы в области правового сотрудничества.

Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании с целью дальнейшего успешного продолжения взаимодействия между органами прокуратуры двух стран.