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Генпрокуратура завела уголовные дела на браконьеров

Генпрокуратура завела уголовные дела на браконьеров Управление внеуголовного производства Генпрокуратуры Азербайджана на основе поступившей информации провело разбирательство по фактам незаконной вырубки деревьев в Агдашском, Исмаиллинском, Шекинском и Физулинском районах, незаконной ловли рыбы в Хачмазско
Происшествия
17 мая 2022 г. 11:38
Генпрокуратура завела уголовные дела на браконьеров

Управление внеуголовного производства Генпрокуратуры Азербайджана на основе поступившей информации провело разбирательство по фактам незаконной вырубки деревьев в Агдашском, Исмаиллинском, Шекинском и Физулинском районах, незаконной ловли рыбы в Хачмазском районе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Генпрокуратуру.

В ходе разбирательств установлено, что в результате незаконной вырубки деревьев, входящих в лесной фонд на территории муниципалитета Гушендже, на "Хурджан дюзю" и на берегу реки Кёнделен, а также в Кишском лесничестве природе был причинен ущерб в общей сложности на 29 тыс. манатов.

Также значительный ущерб причинен в результате незаконного вылова группой лиц осетров и каспийских лососей.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 256.3 (незаконный вылов водорослей и других водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 259.1, 259.2.4 (незаконная рубка деревьев) и 314.1 (халатность) Уголовного кодекса АР. Материалы для проведения расследования направлены в соответствующие районные прокуратуры и органы внутренних дел.

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Версия на азербайджанском языке Qanunsuz ağackəsmə və balıq tutmağa görə cinayət işi başlanılıb

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