Генпрокуратура внесла ясность в сообщения по поводу уголовных дел, возбужденных в отношении азербайджанских компаний

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Генпрокуратура Азербайджана внесла ясность в распространенные СМИ сообщения по поводу уголовных дел, возбужденных в отношении азербайджанских компаний.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, Генпрокуратура Азербайджана совместно с министерством иностранных дел расследует подлинность аспектов, приведенных в распространенных некоторыми СМИ сообщениях о возбуждении прокуратурой Украины уголовных дел в отношении азербайджанских компаний.

"В связи с вышеуказанным ведутся обсуждения с Генпрокуратурой Украины", - отметили в Генпрокуратуре.