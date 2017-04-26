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    Генпрокуратура внесла ясность в сообщения по поводу уголовных дел, возбужденных в отношении азербайджанских компаний

    В связи с вышеуказанным ведутся обсуждения с Генпрокуратурой Украины

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Генпрокуратура Азербайджана внесла ясность в распространенные СМИ сообщения по поводу уголовных дел, возбужденных в отношении азербайджанских компаний.

    Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, Генпрокуратура Азербайджана совместно с министерством иностранных дел расследует подлинность аспектов, приведенных в распространенных некоторыми СМИ сообщениях о возбуждении прокуратурой Украины уголовных дел в отношении азербайджанских компаний.

    "В связи с вышеуказанным ведутся обсуждения с Генпрокуратурой Украины", - отметили в Генпрокуратуре. 

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