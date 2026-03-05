Генпрокуратура начала расследование атаки иранских беспилотников на Нахчыван

Возбуждено уголовное дело в связи с атакой иранских дронов на гражданскую инфраструктуру в Нахчыване.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что с территории Ирана посредством двух дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных взрывающимися боеголовками, была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры Нахчыванской Автономной Республики.

В ходе предварительных следственных действий установлено, что один из беспилотников упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, а второй рядом со школой в селе Шекерабад Бабекского района НАР.

В результате инцидента зданию Нахчыванского международного аэропорта был нанесен значительный ущерб, нарушена его работа. Также из-за умышленного незаконного вмешательства в деятельность служб аэропорта гражданский авиалайнер, выполнявший рейс номер 264 по маршруту Нахчыван-Баку, находясь в воздухе, был вынужден в целях безопасности вернуться в Баку.

Кроме того, в результате происшествия четверо гражданских лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести. Это сотрудники Нахчыванского аэропорта Велиева Рейхана Сабир гызы (1986 г.р.), Зульфугарлы Зульфугар Мамед оглу (1996 г.р.), Аскеров Мехди Матлаб оглу (1996 г.р.), а также пассажир, ожидавший посадки на самолет, Джафаров Асад Видади оглу (1998 г.р.).

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, их лечение продолжается в больнице под наблюдением врачей.

По факту Генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР, проведение предварительного расследования поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

Сотрудники прокуратуры совместно с представителями профильных госструктур провели осмотр места происшествия, собрали вещественные доказательства, взяли показания у потерпевших и свидетелей. В настоящее время продолжаются следственные действия, назначены соответствующие экспертизы.

Кроме того, проводятся технические исследования для установления происхождения БПЛА и маршрута его полета.

"В рамках предварительного следствия все обстоятельства данного нападения, совершенного в нарушение норм и принципов международного права, будут расследованы объективно, полно и всесторонне. Будет обеспечено выполнение необходимых мер для привлечения виновных лиц к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством.

Генеральная прокуратура заявляет, что выбор в качестве мишени гражданского населения и стратегических инфраструктурных объектов является грубым нарушением фундаментальных принципов международного гуманитарного права.

Необходимые следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются", - говорится в заявлении.