    Происшествия
    • 10 октября, 2025
    • 12:47
    Гейдар Мамедов: Конкурсный отбор в прокуратуру - важный инструмент кадровых реформ

    В органах прокуратуры в последние годы продолжаются современные реформы, и они охватывают все направления деятельности прокуратуры.

    Как сообщает Report, об этом заместитель генерального прокурора, советник юстиции 2-го класса Гейдар Мамедов заявил журналистам в связи с тестовым экзаменом, являющимся начальным этапом 27-го по счету конкурса по приему на службу в органы прокуратуры.

    Он отметил, что кадровые реформы осуществляются системно и со стратегической последовательностью.

    "Конкурс по приему на службу является для нас важным инструментом и значимым механизмом. Он служит цели принятия на службу молодых людей с высокими теоретическими знаниями. На службу в органы прокуратуры принимаются только молодые люди, обладающие высокими морально-нравственными качествами, широким мировоззрением и отличающиеся преданностью непоколебимым идеям государства и государственности", - отметил Мамедов.

    Heydər Məmmədov: Prokurorluğa qulluğa qəbulla bağlı müsabiqə kadr islahatlarının vacib alətidir

    Лента новостей