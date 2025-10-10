Heydər Məmmədov: Prokurorluğa qulluğa qəbulla bağlı müsabiqə kadr islahatlarının vacib alətidir
Prokurorluq orqanlarında son illər müasir məzmunlu islahatlar davam etməkdədir və onlar prokurorluğun bütün fəaliyyət istiqamətlərini əhatə edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Baş prokurorun müavini, 2-ci dərəcəli ədliyyə müşaviri Heydər Məmmədov prokurorluq orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı elan edilmiş sayca 27-ci müsabiqənin ilkin mərhələsi olan test imtahanı ilə bağlı jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
"Xüsusi vurğulamaq istərdim ki, bu istiqamətlərdən kadr islahatları bizim üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bu islahatlar sistemli şəkildə və strateji ardıcıllıqla həyata keçirilir. Qulluğa qəbulla bağlı müsabiqə bizim üçün vacib alət və mühüm mexanizmdir. Bunun təməl prinsipində müasir və yüksək nəzəri biliyə malik, istedadlı Azərbaycan gənclərinin qulluğa qəbulu dayanır. Yalnız yüksək mənəvi-əxlaq keyfiyyətlərə, geniş dünyagörüşə, dövlətçiliyin sarsılmaz ideyalarına sədaqətləri ilə seçilən gənclər prokurorluq orqanlarında qulluğa qəbul olunur",- deyə o qeyd edib.