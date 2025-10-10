İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Heydər Məmmədov: Prokurorluğa qulluğa qəbulla bağlı müsabiqə kadr islahatlarının vacib alətidir

    Hadisə
    • 10 oktyabr, 2025
    • 12:20
    Heydər Məmmədov: Prokurorluğa qulluğa qəbulla bağlı müsabiqə kadr islahatlarının vacib alətidir
    Heydər Məmmədov

    Prokurorluq orqanlarında son illər müasir məzmunlu islahatlar davam etməkdədir və onlar prokurorluğun bütün fəaliyyət istiqamətlərini əhatə edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş prokurorun müavini, 2-ci dərəcəli ədliyyə müşaviri Heydər Məmmədov prokurorluq orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı elan edilmiş sayca 27-ci müsabiqənin ilkin mərhələsi olan test imtahanı ilə bağlı jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Xüsusi vurğulamaq istərdim ki, bu istiqamətlərdən kadr islahatları bizim üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bu islahatlar sistemli şəkildə və strateji ardıcıllıqla həyata keçirilir. Qulluğa qəbulla bağlı müsabiqə bizim üçün vacib alət və mühüm mexanizmdir. Bunun təməl prinsipində müasir və yüksək nəzəri biliyə malik, istedadlı Azərbaycan gənclərinin qulluğa qəbulu dayanır. Yalnız yüksək mənəvi-əxlaq keyfiyyətlərə, geniş dünyagörüşə, dövlətçiliyin sarsılmaz ideyalarına sədaqətləri ilə seçilən gənclər prokurorluq orqanlarında qulluğa qəbul olunur",- deyə o qeyd edib.

    Baş Prokurorun müavini qulluq İmtahan
    Гейдар Мамедов: Конкурсный отбор в прокуратуру - важный инструмент кадровых реформ

    Son xəbərlər

    13:26
    Foto

    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclasında iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:26
    Foto

    Növbəti köç karvanı Ballıca və Təzəbinə kəndlərinə çatıb – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    13:23

    Şəfiqə Məmmədova: Əminə Yusifqızı yaxşı dost, nümunəvi insan idi

    Mədəniyyət siyasəti
    13:22
    Foto

    İlin sonunadək 250 məsciddə kitabxana layihəsi tətbiq olunacaq

    Daxili siyasət
    13:19

    Finlandiya XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcək

    Region
    13:18

    Gürcüstanda dövlət çevrilişi cəhdi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediləcək

    Region
    13:17

    Nazir müavini: Əminə Yusifqızının sənəti hər zaman bizimlədir

    İncəsənət
    13:15

    Ballıqayada axtarışlar zamanı 10 və daha artıq şəxsə aid olunan qalıqlar aşkar edilib

    Daxili siyasət
    13:12

    Lənkəranda avtomobildən külli miqdarda narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti