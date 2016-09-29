ГДП: В связи с непогодой в Баку произошло 4 ДТП

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В связи с дождливой погодой на территории города Баку произошло 4 дорожно-транспортных происшествия.

Об этом в заявлении Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что выпадение осадков выше нормы стало причиной плотного движения транспорта по некоторым направлениям: "Дождевые воды образовали большие лужи на Дарнагюльском шоссе, на трассе в аэропорт, шоссе Баку-Сумгайыт, Тбилисском проспекте, проспекте Бабека, Биляджарах и других улицах и дорогах. По этой причине зарегистрировано 4 аварии с причинением материального ущерба. Причиной аварий стало то, что водители не учли метеорологические факторы и дорожные условия".

В.Асадов добавил, что водитель должен управлять транспортным средством так, чтобы не произошла авария, независимо от погодных условий.

Он напомнил, что прошлой ночью в связи с неблагоприятными погодными условиями на улицах и проспектах Баку скоростной лимит был снижен до минимума: "Скоростной лимит восстановлен с сегодняшнего утра".

В.Асадов еще раз предупредил водителей о том, чтобы они ехали со скоростью, соответствующей дороге и метеорологическим условиям.