ГДП: Сообщайте в полицию об опасном вождении

Пассажирам необходимо обязательно сообщать в полицию, если они видят, что водитель не в состоянии управлять автомобилем или же ведет себя неадекватно.

Пассажирам необходимо обязательно сообщать в полицию, если они видят, что водитель не в состоянии управлять автомобилем или же ведет себя неадекватно.

Как сообщает Report, об этом сказал старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор Араз Аскерли.

По его словам, опасное вождение ставит под угрозу жизнь и здоровье самих пассажиров и окружающих людей: "Призываем граждан более ответственно относиться к подобным случаям, водителей же просим не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения".