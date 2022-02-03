О нас
Report Georgia
Аудио новости

ГДП: Сообщайте в полицию об опасном вождении

ГДП: Сообщайте в полицию об опасном вождении Пассажирам необходимо обязательно сообщать в полицию, если они видят, что водитель не в состоянии управлять автомобилем или же ведет себя неадекватно.
Происшествия
3 февраля 2022 г. 16:52
ГДП: Сообщайте в полицию об опасном вождении

Пассажирам необходимо обязательно сообщать в полицию, если они видят, что водитель не в состоянии управлять автомобилем или же ведет себя неадекватно.

Как сообщает Report, об этом сказал старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор Араз Аскерли.

По его словам, опасное вождение ставит под угрозу жизнь и здоровье самих пассажиров и окружающих людей: "Призываем граждан более ответственно относиться к подобным случаям, водителей же просим не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DYP: "Sürücü normal vəziyyətdə avtomobil idarə etməsə, polisə məlumat verilsin"

Самое читаемое

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
28 января 2022 г. 10:08
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
28 января 2022 г. 00:01
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
2 февраля 2022 г. 12:00
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
28 января 2022 г. 02:50
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
30 января 2022 г. 16:50
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
2 февраля 2022 г. 15:40
Президент Ильхам Алиев выступил на молодежном форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на молодежном форуме
3 февраля 2022 г. 01:00
Фарид Новрузи: В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир
Фарид Новрузи: "В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир"
30 января 2022 г. 12:05
Названы симптомы омикрона на коже, которые нельзя игнорировать
Названы симптомы "омикрона" на коже, которые нельзя игнорировать
2 февраля 2022 г. 07:24
В Баку задержан мужчина, проявивший неуважение к государственному флагу Турции
ФотоВ Баку задержан мужчина, проявивший неуважение к государственному флагу Турции
30 января 2022 г. 00:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi