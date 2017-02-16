ГДП предупредила водителей и пешеходов в связи со снежной погодой

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции города Баку (ГУГДПБ) предупредило водителей в связи со снежными и морозными погодными условиями.

Как заявил Report начальник отдела по связям с общественностью управления, полковник полиции Вагиф Асадов, в связи с резким ухудшением погодных условий жителям столицы рекомендуется по возможности пользоваться общественным транспортом.

Он подчеркнул, что водители должны управлять своими автомобилями, приведя их в полностью исправное состояние: "То есть давление воздуха в шинах должно быть в норме, шины колес должны соответствовать сезону. Кроме этого, водители должны придерживаться низкой скорости, а также соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями. Вождение и торможение автомобиля необходимо осуществлять с помощью коробки передач. В случае, если из-за плохой погоды или скольжения на дороге произойдет дорожно-транспортное происшествие, это не освобождает от ответственности водителя, совершившего аварию. В отношении этих водителей будет составлен протокол. В то же время, водители должны держать в чистоте государственные регистрационные знаки, обеспечить видимость передних и задних фар, в противном случае они будут привлечены к ответственности".

В. Асадов сказал, что в связи с резким изменением погодных условий пешеходы также должны быть внимательными: "В снежную погоду пешеходы должны пользоваться обозначенными переходами".

Напомним, что в настоящее время асфальтное покрытие в Ясамальском районе и на автодороге "Бакинская кольцевая" покрыто снегом. По этой причине на этих дорогах снижена скорость движения.