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ГДП: Члены семей командированных не смогут проехать пост

ГДП: Члены семей командированных не смогут проехать пост

"Тот факт, что информация о каком-то лице размещена на портале разрешений, не дает основание этому лицу покидать зону строгого карантина и выезжать в другие районы". 

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев. 

"Для поездки в другие районы непременно необходимо иметь при себе командировочный документ. Выданные разрешения относятся к административным территориям. Эти лица не должны пытаться выехать на территории вне зоны строгого карантина. Лица, имеющие на руках командировочный лист, будут пропущены на постах. Не надо вести с собой членов семьи. Лица, не имеющие командировочный лист, пропускаться через посты не будут", - добавил К.Алиев.

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