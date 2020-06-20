ГДП: Члены семей командированных не смогут проехать пост

"Тот факт, что информация о каком-то лице размещена на портале разрешений, не дает основание этому лицу покидать зону строгого карантина и выезжать в другие районы".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев.

"Для поездки в другие районы непременно необходимо иметь при себе командировочный документ. Выданные разрешения относятся к административным территориям. Эти лица не должны пытаться выехать на территории вне зоны строгого карантина. Лица, имеющие на руках командировочный лист, будут пропущены на постах. Не надо вести с собой членов семьи. Лица, не имеющие командировочный лист, пропускаться через посты не будут", - добавил К.Алиев.