Ганимат Захидов вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

Ганимат Захидов вызван в Генеральную прокуратуру.

Как передает Report, официальное обращение Генпрокуратуры было озвучено на Общественном телевидении (İTV).

Отмечается, что Г.Захидов был приглашен в следственное управление 20 октября, однако проигнорировал приглашение.