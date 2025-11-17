Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Ганимат Захидов вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

    Происшествия
    • 17 ноября, 2025
    • 14:33
    Ганимат Захидов вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

    Ганимат Захидов вызван в Генеральную прокуратуру.

    Как передает Report, официальное обращение Генпрокуратуры было озвучено на Общественном телевидении (İTV).

    Отмечается, что Г.Захидов был приглашен в следственное управление 20 октября, однако проигнорировал приглашение.

    Ганимат Захидов Генпрокуратура
    Qənimət Zahidov Baş Prokurorluğa çağırılıb

    Последние новости

    14:42

    В Армении лишили лицензии компанию "Электрические сети Армении"

    В регионе
    14:39

    Комиссар Домбровскис: Европа должна полагаться на себя в экономическом росте

    Другие страны
    14:36

    В Нигерии боевики похитили 25 школьниц

    Другие страны
    14:33

    Амруллаев: Проблема с кадрами в сельских школах требует долгосрочного решения

    Наука и образование
    14:33

    Ганимат Захидов вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

    Происшествия
    14:26

    Зеленский и Макрон подписали письмо о намерениях

    Другие страны
    14:25

    Самеддин Асадов: На WTDC-25 поступило 184 инициативы

    ИКТ
    14:21

    Космас Лукисон Завазава: На WTDC-25 зарегистрировано рекордное количество участников

    ИКТ
    14:21

    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения

    Внешняя политика
    Лента новостей