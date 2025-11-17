Ганимат Захидов вызван в Генпрокуратуру Азербайджана
Происшествия
- 17 ноября, 2025
- 14:33
Ганимат Захидов вызван в Генеральную прокуратуру.
Как передает Report, официальное обращение Генпрокуратуры было озвучено на Общественном телевидении (İTV).
Отмечается, что Г.Захидов был приглашен в следственное управление 20 октября, однако проигнорировал приглашение.
