    Qənimət Zahidov Baş Prokurorluğa çağırılıb

    Hadisə
    • 17 noyabr, 2025
    • 14:13
    Qənimət Zahidov Baş Prokurorluğa çağırılıb

    Zahidov Qənimət Səlim oğlu Baş Prokurorluğa çağırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş Prokurorluğun rəsmi müraciəti İctimai Televiziyada yayımlanıb.

    Qeyd edilib ki, Q.Zahidov 2025-ci il oktyabrın 20-də istintaqa dəvət edilib, lakin gəlməyib.

    O, noyabrın 24-də Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Süleyman Sani Axundov küçəsi 160 ünvanında yerləşən Baş Prokurorluğun İstintaq Baş İdarəsinə gəlməlidir.

    Qənimət Zahidov Baş Prokurorluq

