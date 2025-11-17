Qənimət Zahidov Baş Prokurorluğa çağırılıb
Hadisə
- 17 noyabr, 2025
- 14:13
Zahidov Qənimət Səlim oğlu Baş Prokurorluğa çağırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş Prokurorluğun rəsmi müraciəti İctimai Televiziyada yayımlanıb.
Qeyd edilib ki, Q.Zahidov 2025-ci il oktyabrın 20-də istintaqa dəvət edilib, lakin gəlməyib.
O, noyabrın 24-də Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Süleyman Sani Axundov küçəsi 160 ünvanında yerləşən Baş Prokurorluğun İstintaq Baş İdarəsinə gəlməlidir.
