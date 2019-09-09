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Еще один пешеход пострадал в результате ДТП

​Еще один пешеход пострадал в результате ДТП

Этой ночью, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал еще один пешеход.

Как сообщает Report, ДТП было зафиксировано в Хырдалане.

Так, переходя дорогу житель Сабунчинского района 1997-го года рождения Рахманов Зейнал Ровшан оглы, был сбит автомобилем "Prado" государственным номерным знаком «99-CX-704".

Раненый доставлен в Медицинский клинический центр № 1. После обследования, ему был поставлен диагноз - перелом правой ноги.

По факту ведется расследование.

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