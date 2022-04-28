О нас
Аудио новости

Еще 10 саперных машин задействованы в операциях на освобожденных территориях

Еще 10 саперных машин задействованы в операциях на освобожденных территориях К операциям по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проводимым Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), привлечены механические машины разминирования MV-10 и MV-4, производимые хорватской компанией DOK-İNG.
Происшествия
28 апреля 2022 г. 13:38
Еще 10 саперных машин задействованы в операциях на освобожденных территориях

К операциям по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проводимым Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), привлечены механические машины разминирования MV-10 и MV-4, производимые хорватской компанией DOK-İNG.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Согласно договору с компанией в страну планируется ввезти 11 единиц саперных машин специального назначения. Из них 10 уже переданы Агентству, еще одно механическое средство планируется доставить в первой половине этого года.

Машины MV-10 управляются пультом дистанционного управления, радиус действия до 3000 метров, а MV-4 – до 1500 метров. Машины преодолевают территории с большим углом наклона и твердым почвенным покровом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzad olunmuş ərazilərdə daha 10 minatəmizləmə maşını əməliyyatlara qatılıb

Экслюзивные новости

Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi