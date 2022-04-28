Еще 10 саперных машин задействованы в операциях на освобожденных территориях

К операциям по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проводимым Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), привлечены механические машины разминирования MV-10 и MV-4, производимые хорватской компанией DOK-İNG.

К операциям по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проводимым Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), привлечены механические машины разминирования MV-10 и MV-4, производимые хорватской компанией DOK-İNG.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Согласно договору с компанией в страну планируется ввезти 11 единиц саперных машин специального назначения. Из них 10 уже переданы Агентству, еще одно механическое средство планируется доставить в первой половине этого года.

Машины MV-10 управляются пультом дистанционного управления, радиус действия до 3000 метров, а MV-4 – до 1500 метров. Машины преодолевают территории с большим углом наклона и твердым почвенным покровом.