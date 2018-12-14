Эльчин Гулиев: В этом году 19 лиц были уличены в связи с зарубежными спецслужбами

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "В этом году по подозрению в связи с зарубежными спецслужбами были задержаны 19 человек и еще 3 человека были уличены в тайном сотрудничестве".

Как сообщает Report, об этом на отчетном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности в 2018 году заявил начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Были установлены личности 8 человек, воевавших в зонах зарубежных конфликтов, 5 из которых были гражданами Азербайджана. Были разоблачены 9 групп, обезврежены 16 организованных преступных группировок, занимавшихся контрабандой и незаконным оборотом наркотиков.

За нарушение государственной границы были задержаны 574 человека, 12701 человек за нарушение правил, действующих вдоль границ, а также 5561 человек, находившихся в розыске. Была предотвращена попытка провести через государственную границу контрабанды на сумму 38 млн 279,8 тыс. манатов и 1 тонны 215 кг 325 грамм наркотических веществ.