Эксперт: В Ахмедлы возможен новый оползень из-за старых водопроводных труб

В поселке Ахмедлы сохраняется риск нового, более масштабного оползня, если водопроводные коммуникации не будут обновлены в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом Института географии имени академика Гасана Алиева Анвар Алиев.

Эксперт отметил, что в зоне, где произошло смещение грунта, проходит водопровод с истекшим сроком эксплуатации, что и стало причиной аварийного процесса.

По словам Алиева, разрушение старой трубы привело к просачиванию воды и накоплению влаги в верхнем слое почвы.

"Так как нижний слой является водонепроницаемым, избыточная влага создала скользкую прослойку, что вызвало смещение грунта. Это типичный случай локального оползня. В результате на участке образовалась ступенчатая деформация почвы", - сказал он.