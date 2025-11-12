авиакатастрофа
    Эксперт: В Ахмедлы возможен новый оползень из-за старых водопроводных труб

    • 12 ноября, 2025
    • 12:29
    Эксперт: В Ахмедлы возможен новый оползень из-за старых водопроводных труб

    В поселке Ахмедлы сохраняется риск нового, более масштабного оползня, если водопроводные коммуникации не будут обновлены в ближайшее время.

    Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом Института географии имени академика Гасана Алиева Анвар Алиев.

    Эксперт отметил, что в зоне, где произошло смещение грунта, проходит водопровод с истекшим сроком эксплуатации, что и стало причиной аварийного процесса.

    По словам Алиева, разрушение старой трубы привело к просачиванию воды и накоплению влаги в верхнем слое почвы.

    "Так как нижний слой является водонепроницаемым, избыточная влага создала скользкую прослойку, что вызвало смещение грунта. Это типичный случай локального оползня. В результате на участке образовалась ступенчатая деформация почвы", - сказал он.

