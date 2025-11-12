İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası

    Şöbə müdiri: Əhmədlidə hadisə baş verən ərazidə su boruları yenilənməsə, daha böyük sürüşmə ola bilər

    Hadisə
    • 12 noyabr, 2025
    • 12:00
    Şöbə müdiri: Əhmədlidə hadisə baş verən ərazidə su boruları yenilənməsə, daha böyük sürüşmə ola bilər

    Əhmədli qəsəbəsində hadisə baş verən ərazidə su boruları yenilənməsə, daha böyük sürüşmə ola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun şöbə müdiri Ənvər Əliyev deyib.

    O bildirib ki, sürüşmə baş verən ərazidən vaxtilə istehsal müddəti başa çatmış su borusu keçir:

    "Borunun parçalanması və su buraxması səbəbindən torpağın üst qatında su yığıntıları əmələ gəlib. Alt qat su keçirməyən lay olduğuna görə orada sürüşkənlik əmələ gətirib. Bu, adi sürüşmə prosesidir. Su yığıntları səbəbindən torpağın pillənkənvari hissəsində sürüşmə olub".

    Ənvər Əliyev

    Ə.Əliyev qeyd edib ki, ərazidə daha bir neçə yerdə sürüşmə təhlükəsi yaranıb:

    "Ərazidə mütləq qısa zamanda su təsərrüfat sistemi yenilənməli və müasir borularla əvəzlənməlidir. Çünki ərazidəki borulardan su axıntısı səbəbindən torpaqda qopmalar yaranıb. Bu isə gələcəkdə ərazidə sürüşmə təhlükəsi yaradır. Hazırkı sürüşmə yerinin sağ və sol hissələrində qırıntılar aşkar edilib. O baxımdan, burada gələcəkdə daha böyük sürüşmə ola bilər".

    Əhmədli qəsəbəsi sürüşmə Hadisə
    Foto
    Эксперт: В Ахмедлы возможен новый оползень из-за старых водопроводных труб

    Son xəbərlər

    13:14

    Ötən il ağır vəziyyətdə olan xəstələrin təxliyəsində iki dəfə helikopter ambulansdan istifadə olunub - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    13:12

    Kürdəmir və Bakının Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçılar təyin edilib

    Digər
    13:10

    Papuaşvili: Avropa Komissiyası Gürcüstanla dialoqu deyil, qarşıdurmanı seçir

    Region
    13:07

    Türkiyənin qəzaya uğrayan təyyarəsində həlak olan hərbçilərdən 18-nin nəşi tapılıb

    Region
    13:05

    Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyindəki kitabxanaların təmir və bərpası ilə bağlı siyahı hazırlayıb

    Mədəniyyət
    13:03

    Nazir müavini: Hazırda Azərbaycanda Vətən müharibəsi ilə bağlı beş film çəkilir

    Milli Məclis
    13:00

    Astarada avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    13:00

    "Real"ın baş məşqçisi braziliyalı futbolçunun satılmasına razıdır

    Futbol
    12:58
    Foto

    "Şamaxinka"dan Biləcəriyə qədər xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti