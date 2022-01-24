Экс-главе ИВ инкриминируется незаконное хранение оружия

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева был зачитан обвинительный акт.

Согласно обвинительному акту, возникли обоснованные подозрения, что В.Гаджиев в обмен на взятку незаконно предоставлял квартиры в доме, построенном в Имишли за счет средств госбюджета для лиц, находящихся в очереди на жилье из-за плохих социально-бытовых условий.

В то же время, В.Гаджиев наряду с должностными преступлениями обвиняется в незаконном хранении оружия. Ему выдвинуто обвинение по статье 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств).

В.Гаджиев не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Процесс продолжится 28 января.

5 мая 2020 года на основании решения суда Служба государственной безопасности провела оперативно-следственные мероприятия на месте службы и проживания Вильяма Гаджиева. В ходе обысков были выявлены и изъяты различные записи о денежных средствах, полученных Вильямом Гаджиевым через главного бухгалтера Исполнительной власти района Джамиля Мусаева и других лиц, а также специально упакованные денежные средства в различных валютах, другие документы и материальные доказательства, имеющие значение для дела.

В отношении Вильяма Гаджиева следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование, либо неиспользование в случае, когда этого требуют интересы службы, должностным лицом своих служебных полномочий в целях приобретения в связи с исполнением служебных обязанностей незаконного преимущества для себя или третьих лиц, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических, либо юридических лиц, либо охраняемым законом интересам общества или государства), 311.3.3 (получение взятки (пассивное взяточничество) и 313 (служебный подлог) УК АР. Ему предъявлено обвинение по указанным статьям и применена мера пресечения в виде ареста.