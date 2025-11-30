Председатель так называемого Национального совета, бывший депутат Милли Меджлиса (парламент) Джамиль Гасанли пытался бежать из Азербайджана.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Гасанли написал, что хотел сегодня вылететь в Дубай со своей супругой якобы "в связи с семейным мероприятием дочери", однако в аэропорту узнал, что ему запрещено покидать страну. Супруга Джамиля Гасанли при этом страну покинула.

Примечательно, что накануне в доме члена Национального совета, председателя ПНФА Али Керимли и члена президиума ПНФА Мамеда Ибрагима были проведены обыски, после чего их допросили в Службе государственной безопасности (СГБ). Согласно информации, процесс связан с уголовным делом Рамиза Мехтиева, которое расследуется в СГБ.

Согласно другой информации, вчера вечером еще один член Национального совета Гюльтекин Гаджибейли была задержана в Турции и доставлена в миграционный центр Арнавуткёй в Стамбуле для депортации в Азербайджан.

Вызывает вопросы, на какое "неотложное семейное мероприятие" в Дубае направлялся Джамиль Гасанли на фоне упомянутых событий. Очевидно, он хотел спешно покинуть страну, чтобы избежать следствия...

Некоторое время назад СМИ писали, что Гюльтекин Гаджибейли также бежала из страны, что она позднее опровергла это. Тем не менее вскоре стало известно, что она "опровергала" эту информацию из Турции.

Напомним, что в ходе обысков в доме Али Керимли были найдены материалы о связи с "Союзом миллиардеров", первоначальная отредактированная версия письма, написанного Рамизом Мехтиевым, которая отсутствует в СМИ, и другие документы. Ни для кого не секрет, кто является исполнителем в Азербайджане Рустама Ибрагимбекова, пресловутого кандидата РФ от "Союза миллиардеров".