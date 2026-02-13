Куюнджич: ЕС поддерживает присоединившиеся к Соглашению мэров муниципалитеты Азербайджана

Европейский союз оказывает поддержку муниципалитетам Азербайджана, присоединившимся к инициативе "Соглашение мэров", предоставляя им специализированную техническую помощь, доступ к передовому опыту, возможности для налаживания партнерств и повышения осведомленности.

Как передает корреспондент Report из Нахчывана, об этом заявила посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич на мероприятии, посвященном инициативе "Соглашение мэров – Восточное партнерство".

Она отметила, что города играют ключевую роль в достижении конкретных результатов в сфере климата и энергетики. Посол пригласила азербайджанские муниципалитеты активнее присоединяться к крупнейшему в Европе движению местных властей, направленному на борьбу с изменением климата и формирование устойчивого и справедливого будущего.

"В настоящее время около 12 тыс. органов местного самоуправления уже взяли на себя добровольные обязательства в области энергетики и климата в соответствии с видением ЕС по достижению климатической нейтральности", - заявила она.

Инициатива "Соглашение мэров - Восточное партнерство", финансируемая Евросоюзом, направлена на поддержку органов местного и регионального самоуправления в Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове и Украине в разработке и реализации устойчивой энергетической и климатической политики.

В Азербайджане первым к инициативе в 2012 году присоединился муниципалитет Ичеришехер. Позднее участниками стали также Гянджа, Гузанлы, Горадиз, Хырдалан, Мингячевир, Шамахы, Шеки и Евлах.

"Соглашение мэров – Восточное партнерство" является частью семьи Глобального соглашения мэров - крупнейшего мирового альянса городов в сфере климатического лидерства, объединяющего более 13,5 тыс. городов и местных органов власти.