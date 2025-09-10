ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Два пешехода пострадали при наезде автомобиля в Гяндже

    10 сентября, 2025
    В Гяндже два пешехода пострадали в ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, автомобиль сбил Х. Алиеву (2005 г.р.) и П. Зейналову (1979 г.р.).

    Обе пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    По факту проводится расследование.

    Gəncədə avtomobil iki piyadanı vurub

