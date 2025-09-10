Два пешехода пострадали при наезде автомобиля в Гяндже
Происшествия
- 10 сентября, 2025
- 00:23
В Гяндже два пешехода пострадали в ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, автомобиль сбил Х. Алиеву (2005 г.р.) и П. Зейналову (1979 г.р.).
Обе пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту проводится расследование.
Последние новости
00:58
ЧМ-2026: В еврозоне проведено еще девять матчей отборочного циклаФутбол
00:38
Премьер Катара: Нетаньяху сводит на нет любые попытки достичь мира в ГазеДругие страны
00:23
Два пешехода пострадали при наезде автомобиля в ГянджеПроисшествия
00:05
ЕС осуждает удар Израиля по Катару и предупреждает о риске эскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
00:03
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по ИерусалимуДругие страны
23:49
Трамп: Россия сознательно затягивает войну в УкраинеДругие страны
23:35
Эрдоган решительно осудил израильскую атаку на ДохуВ регионе
23:19
Британия объявила о выделении Украине вооружения на $2,7 млрдДругие страны
23:05