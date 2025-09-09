İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal

    Gəncədə avtomobil iki piyadanı vurub

    Hadisə
    • 09 sentyabr, 2025
    • 23:16
    Gəncədə avtomobil iki piyadanı vurub

    Gəncədə avtomobil iki piyadanı vurub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, şəhər ərazisində 2005-ci il təvəllüdlü X Əliyeva və 1979-cu il təvəllüdlü P.Zeynalovanı avtomobil vuraraq xəsarət yetirib. 

    Hər iki zərərçəkən xəstəxanaya çatdırılıb, vəziyyətləri kafi qiymətləndirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Son xəbərlər

    23:36

    Türkiyə Prezidenti Dohaya hücumu qınayıb

    Region
    23:20

    Ukraynaya silah almaq üçün 2,7 milyard dollarlıq vəsait ayrılıb

    Digər ölkələr
    23:19

    Emin Mahmudov: "Azərbaycan millisində ən çox qol vuran futbolçu olduğum üçün xoşbəxtəm"

    Futbol
    23:16

    Gəncədə avtomobil iki piyadanı vurub

    Hadisə
    23:13

    İran və AEBA yeni əməkdaşlıq şərtləri barədə razılığa gəlib

    Region
    23:05

    Rəsmi Bakı Qətərə hücumdan narahatdır

    Xarici siyasət
    23:00

    "Sabah" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    22:44

    Tusk: Polşa Aİ-nin hərbiləşdirmə fondunun ən böyük alıcısı olacaq

    Digər ölkələr
    22:30

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Qazandığımız ilk xal yığmaya əlavə ruh verəcək"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti