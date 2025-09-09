Gəncədə avtomobil iki piyadanı vurub
Hadisə
- 09 sentyabr, 2025
- 23:16
Gəncədə avtomobil iki piyadanı vurub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, şəhər ərazisində 2005-ci il təvəllüdlü X Əliyeva və 1979-cu il təvəllüdlü P.Zeynalovanı avtomobil vuraraq xəsarət yetirib.
Hər iki zərərçəkən xəstəxanaya çatdırılıb, vəziyyətləri kafi qiymətləndirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
