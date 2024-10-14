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Два гражданина Саудовской Аравии пострадали в ДТП в Огузе  

Два гражданина Саудовской Аравии пострадали в ДТП в Огузе   В Огузском районе в результате ДТП пострадали три человека, в том числе два гражданина Саудовской Аравии.
Происшествия
14 октября 2024 г. 18:05
Два гражданина Саудовской Аравии пострадали в ДТП в Огузе  

В Огузском районе в результате ДТП пострадали три человека, в том числе два гражданина Саудовской Аравии.

Как передает северо-западное бюро Report, инцидент произошел на участке трассы Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через село Баян.

Автомобиль марки Hyundai, управляемый местным жителем, выехал с дороги и врезался в дерево. Водитель и двое пассажиров, граждане Саудовской Аравии, получили травмы различной степени тяжести.

Один из пострадавших госпитализирован в Огузскую районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəudiyyə Ərəbistanının iki vətəndaşı Oğuzda avtomobil qəzasına düşüb

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