Два гражданина Саудовской Аравии пострадали в ДТП в Огузе

В Огузском районе в результате ДТП пострадали три человека, в том числе два гражданина Саудовской Аравии.

В Огузском районе в результате ДТП пострадали три человека, в том числе два гражданина Саудовской Аравии.

Как передает северо-западное бюро Report, инцидент произошел на участке трассы Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через село Баян.

Автомобиль марки Hyundai, управляемый местным жителем, выехал с дороги и врезался в дерево. Водитель и двое пассажиров, граждане Саудовской Аравии, получили травмы различной степени тяжести.

Один из пострадавших госпитализирован в Огузскую районную больницу.

По факту ведется расследование.