Два человека утонули в водоканале Тахтакёрпю-Джейранбатан
Происшествия
- 02 сентября, 2025
- 07:56
В водоканале Тахтакёрпю-Джейранбатан утонули два человека.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.
На горячую линию "112" ведомства поступила первичная информация об утоплении двух человек на участке водоканала Тахтакёрпю-Джейранбатан в селе Ситалчай Хызынского района. По вызову были задействованы водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Поиски утопленников продолжаются, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
