Два человека утонули в водоканале Тахтакёрпю-Джейранбатан

    Происшествия
    • 02 сентября, 2025
    • 07:56
    В водоканале Тахтакёрпю-Джейранбатан утонули два человека.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    На горячую линию "112" ведомства поступила первичная информация об утоплении двух человек на участке водоканала Тахтакёрпю-Джейранбатан в селе Ситалчай Хызынского района. По вызову были задействованы водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

    Поиски утопленников продолжаются, дополнительная информация будет предоставлена позднее.

    МЧС Азербайджана   водоканал   утопленник  
    Xızıda kanalda boğulan şəxslərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

