    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Xızıda kanalda boğulan şəxslərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 02 sentyabr, 2025
    • 09:13
    Xızıda kanalda boğulan şəxslərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Xızıda kanalda boğulan şəxslərin kimliyi məlum olub.

    "Report" xəbər verir ki, Tovuz rayonu Çilovdarlı kənd sakinləri 2001-ci il təvəllüdlü Abdıyev Ramazan İsrayıl oğlu və 1999-cu il təvəllüdlü Abdıyev Orxan İsrayıl oğlu Xızı rayonu Sitalçay kəndi ərazisində Samur-Abşeron su kanalına ehtiyatsızlıqdan düşərək boğulub ölüblər.

    Faktla bağlı Xızı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə Taxtakörpü-Ceyranbatan su kanalının Xızı rayonunun Sitalçay kəndindən keçən hissəsində 2 nəfərin batması barədə ilkin məlumat daxil olub.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən bildirilib.

    Məlumatla əlaqədar Nazirliyin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-xilasediciləri axtarışlara cəlb olunublar.

    Əlavə məlumat veriləcək.

    Batma   taxtakorpu-ceyranbatan-su   FHN  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Два человека утонули в водоканале Тахтакёрпю-Джейранбатан

    Son xəbərlər

    09:15

    "Çelsi"nin futbolçusu Liqa 1 təmsilçisinə transfer olunub

    Futbol
    09:13

    Xızıda kanalda boğulan şəxslərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    09:10
    Foto
    Video

    Masazırda fərdi yaşayış evindəki yanğında iki nəfər ölüb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    09:09

    Saatlıda 44 gün öncə elektrik vuraraq yanan şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    09:09

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.09.2025)

    Maliyyə
    09:08

    İspaniya La Liqasında yayın ən bahalı beş transferi bəlli olub

    Futbol
    09:06

    "Yelo Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    09:05

    KTM: Ötən ay 94 nəfər zəhərlənib, 4-ü ölüb

    Sağlamlıq
    09:01

    Şəkidə evə maskalı şəxslər basqın edib, saxlanılanlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti