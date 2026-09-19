Два человека утонули на неохраняемом участке моря в Бильгя

В поселке Бильгя Сабунчинского района Баку два человека, предположительно, утонули в море на неохраняемой территории.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана,

К месту происшествия незамедлительно направили водолазно-поисковую группу МЧС.

На месте проводятся поисково-спасательные работы.