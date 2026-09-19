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    Два человека утонули на неохраняемом участке моря в Бильгя

    Происшествия
    • 19 сентября, 2026
    • 17:50
    Два человека утонули на неохраняемом участке моря в Бильгя

    В поселке Бильгя Сабунчинского района Баку два человека, предположительно, утонули в море на неохраняемой территории.

    Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана,

    К месту происшествия незамедлительно направили водолазно-поисковую группу МЧС.

    На месте проводятся поисково-спасательные работы.

    МЧС Азербайджана Бильгя
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