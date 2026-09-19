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    Bilgəhdə 2 nəfər dənizdə batıb

    Hadisə
    • 19 sentyabr, 2026
    • 17:39
    Bilgəhdə 2 nəfər dənizdə batıb

    Bilgəhdə 2 nəfər dənizdə batıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bilgəh qəsəbəsində 2 nəfərin dənizdə nəzarətsiz ərazidə batması barədə ilkin məlumat daxil olub.

    Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu cəlb olunub.

    Hazırda vətəndaşların batdıqları ehtimal olunan istiqamətlərdə axtarış-xilasetmə tədbirləri həyata keçirilir.

    Sudaboğulma Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Bilgəh
    Два человека утонули на неохраняемом участке моря в Бильгя

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