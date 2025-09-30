ДТП в Локбатане унесло жизни двух человек

В поселке Локбатан Гарадагского района Баку столкнулись два автомобиля.

Как сообщает Report, инцидент произошел перед торговым центром "Абшерон".

В результате ДТП водители обоих автомобилей - житель Бардинского района Эльмеддин Самед оглу Аббасов (1995 г.р.) и житель Баку Эльхан Эльман оглу Садыгов (1996 г.р.) - получили различные телесные повреждения. Эльмеддин Аббасов и его пассажирка – Айнура Эльхан гызы Ханкишиева (1978 г.р.) скончались от полученных травм в медицинском учреждении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.3 Уголовного кодекса, ведется расследование.