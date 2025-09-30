Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    ДТП в Локбатане унесло жизни двух человек

    Происшествия
    • 30 сентября, 2025
    • 09:15
    ДТП в Локбатане унесло жизни двух человек

    В поселке Локбатан Гарадагского района Баку столкнулись два автомобиля.

    Как сообщает Report, инцидент произошел перед торговым центром "Абшерон".

    В результате ДТП водители обоих автомобилей - житель Бардинского района Эльмеддин Самед оглу Аббасов (1995 г.р.) и житель Баку Эльхан Эльман оглу Садыгов (1996 г.р.) - получили различные телесные повреждения. Эльмеддин Аббасов и его пассажирка – Айнура Эльхан гызы Ханкишиева (1978 г.р.) скончались от полученных травм в медицинском учреждении.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.3 Уголовного кодекса, ведется расследование.

    Lökbatanda avtomobillər toqquşub, 2 nəfər ölüb

