ДТП в Локбатане унесло жизни двух человек
Происшествия
- 30 сентября, 2025
- 09:15
В поселке Локбатан Гарадагского района Баку столкнулись два автомобиля.
Как сообщает Report, инцидент произошел перед торговым центром "Абшерон".
В результате ДТП водители обоих автомобилей - житель Бардинского района Эльмеддин Самед оглу Аббасов (1995 г.р.) и житель Баку Эльхан Эльман оглу Садыгов (1996 г.р.) - получили различные телесные повреждения. Эльмеддин Аббасов и его пассажирка – Айнура Эльхан гызы Ханкишиева (1978 г.р.) скончались от полученных травм в медицинском учреждении.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.3 Уголовного кодекса, ведется расследование.
