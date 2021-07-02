ДТП в Кюрдамире, есть пострадавшие

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящей через село Сыгырлы.

Так, водитель легкового автомобиля марки "Mercedes" Эмин Намиг оглы Гаджизаде потеряв управление за рулем, врезался в бетонное ограждение на обочине дороги.

В результате ДТП, кроме Э.Гаджизаде пострадали также пассажиры транспорта: 21-летний Умид Эйнулла оглы Гасымов, 27-летний Уджал Музахид оглы Гасанзаде и 32-летний Байрам Маис оглы Абубакиров.

Раненые с различными телесными повреждениями были доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.