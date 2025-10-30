Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Дорожная полиция призывает водителей и пешеходов к бдительности на фоне дождливой погоды

    Происшествия
    • 30 октября, 2025
    • 08:41
    Дорожная полиция призывает водителей и пешеходов к бдительности на фоне дождливой погоды

    Водителям и пешеходам следует проявлять повышенную бдительность на фоне наблюдающейся на территории Азербайджана дождливой погоды.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Главного управления дорожной полиции (ГУДП) МВД.

    В ведомстве отметили, что в условиях непогоды увеличивается риск аварий на дорогах.

    "Скользкое из-за дождя дорожное покрытие, а также ограниченная видимость требуют от водителей повышенной бдительности, ответственности и дисциплины. Вновь напоминаем, что при управлении транспортным средством в таких погодных условиях необходимо снизить скорость, держать большую дистанцию между транспортными средствами, следить за исправностью стеклоочистителей и осветительных приборов", - отметили в дорожной полиции.

    Также указывается на дополнительные риски для пешеходов в условиях неблагоприятной погоды.

    "Учитывая ограниченные возможности видимости у водителей в дождливую погоду, пешеходы должны двигаться по тротуару, переходить дорогу только по пешеходным переходам, отдавать предпочтение светлой и хорошо заметной одежде. Прежде чем переходить дорогу, крайне важно убедиться, что транспортные средства остановились. Главное управление дорожной полиции призывает всех участников движения проявлять ответственность в вопросах безопасности, быть бдительными и осторожными на дорогах", - говорится в сообщении.

    дорожная полиция непогода обращение
    BDYPİ: Yağışlı hava şəraitində sürücülər və piyadalar daha diqqətli olmalıdır

    Последние новости

    09:04

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.10.2025)

    Финансы
    08:59

    В нескольких районах Баку будут локальные перебои в газоснабжении

    Энергетика
    08:50

    Трамп назвал замечательной встречу с Си Цзиньпином

    Другие страны
    08:41

    Дорожная полиция призывает водителей и пешеходов к бдительности на фоне дождливой погоды

    Происшествия
    08:18

    В Пусане прошли переговоры лидеров США и КНР - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    08:14

    На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:45

    Сенат США принял резолюцию об отмене повышения пошлин для Канады

    Другие страны
    07:26

    Азербайджан и Узбекистан договорились об укреплении стратегического партнерства

    Внешняя политика
    06:51

    В шести аэропортах России приостановили полеты

    В регионе
    Лента новостей