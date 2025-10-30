Дорожная полиция призывает водителей и пешеходов к бдительности на фоне дождливой погоды

Водителям и пешеходам следует проявлять повышенную бдительность на фоне наблюдающейся на территории Азербайджана дождливой погоды.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Главного управления дорожной полиции (ГУДП) МВД.

В ведомстве отметили, что в условиях непогоды увеличивается риск аварий на дорогах.

"Скользкое из-за дождя дорожное покрытие, а также ограниченная видимость требуют от водителей повышенной бдительности, ответственности и дисциплины. Вновь напоминаем, что при управлении транспортным средством в таких погодных условиях необходимо снизить скорость, держать большую дистанцию между транспортными средствами, следить за исправностью стеклоочистителей и осветительных приборов", - отметили в дорожной полиции.

Также указывается на дополнительные риски для пешеходов в условиях неблагоприятной погоды.

"Учитывая ограниченные возможности видимости у водителей в дождливую погоду, пешеходы должны двигаться по тротуару, переходить дорогу только по пешеходным переходам, отдавать предпочтение светлой и хорошо заметной одежде. Прежде чем переходить дорогу, крайне важно убедиться, что транспортные средства остановились. Главное управление дорожной полиции призывает всех участников движения проявлять ответственность в вопросах безопасности, быть бдительными и осторожными на дорогах", - говорится в сообщении.