İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    BDYPİ: Yağışlı hava şəraitində sürücülər və piyadalar daha diqqətli olmalıdır

    Hadisə
    • 30 oktyabr, 2025
    • 08:21
    BDYPİ: Yağışlı hava şəraitində sürücülər və piyadalar daha diqqətli olmalıdır

    Hazırda ölkə ərazisində müşahidə olunan yağışlı və çiskinli hava şəraiti yol hərəkəti iştirakçıları üçün əlverişsiz mühit yaradaraq yollarda qəza riskini artırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (BDYPİ) müraciətində bildirilib.

    Qeyd olunub ki, yağış nəticəsində yol səthinin sürüşkən olması, eləcə də görmə məsafəsinin məhdudlaşması sürücülərdən xüsusi diqqət, məsuliyyət və intizam tələb edir.

    "Bu səbəbdən bir daha xatırladırıq ki, belə hava şəraitində nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən sürət həddini azaldın, ara məsafəsini normadan artıq saxlayın, şüşəsilən və işıq cihazlarının saz vəziyyətdə olmasına nəzarət edin. Eyni zamanda, əlverişsiz hava şəraiti piyadalar üçün də əlavə risklər yaradır".

    Vurğulanıb ki, yağışlı havada sürücülərin görmə imkanlarının məhdudlaşdığını nəzərə alaraq, piyadalar səki ilə hərəkət etməli, yolu yalnız piyada keçidlərindən keçməli, açıq rəngli və asan görünən geyimlərə üstünlük verməlidirlər:

    "Yolu keçməzdən əvvəl nəqliyyat vasitələrinin tam dayandığından əmin olmaq son dərəcə vacibdir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün hərəkət iştirakçılarını təhlükəsizliyə məsuliyyətlə yanaşmağa, yollarda diqqətli və ehtiyatlı olmağa çağırır. Unutmayaq: yollarda təhlükəsizlik hər birimizin məsuliyyətidir".

    BDYPİ yağış sürücü
    Дорожная полиция призывает водителей и пешеходов к бдительности на фоне дождливой погоды

    Son xəbərlər

    08:38

    Gədəbəydə quyuya düşüb xəsarətlər alan şəxs xilas edilib

    Hadisə
    08:30

    Niderlandda keçirilən parlament seçkilərində "Demokratlar 66" partiyası qalib gəlib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    08:21

    BDYPİ: Yağışlı hava şəraitində sürücülər və piyadalar daha diqqətli olmalıdır

    Hadisə
    08:09

    Bakının bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    08:00

    ABŞ Senatı Kanadaya tətbiq edilən tarif artımlarını ləğv edib

    Digər ölkələr
    07:34

    Rusiyanın 6 hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    Region
    07:25

    Azərbaycan və Özbəkistan strateji tərəfdaşlığı gücləndirməyə razılaşıblar

    Xarici siyasət
    07:17

    ABŞ və Çin liderləri danışıqlara nikbinliklə başlayıblar - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    06:45

    Sakit okeanda narkotik daşıyan qayıq məhv edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti