Aydın Səfixanlı: Ombudsman təsisatı Ermənistanla sülh quruculuğu prosesində yaxından iştirak etməyə hazırdır
Xarici siyasət
- 27 fevral, 2026
- 10:51
Ombudsman təsisatı Ermənistanla sülh quruculuğu prosesində yaxından iştirak etməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ombudsman Aparatının rəhbəri Aydın Səfixanlı Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin bugünkü iclasında ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsinin müzakirəsi zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, ombudsman və onun aparatının təmsilçiləri beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində həmkarları ilə görüşlər keçirir:
"Əgər gələcəkdə təşəbbüs irəli sürülərsə, bu prosesdə fəal şəkildə iştirak etməyə hazırıq".
