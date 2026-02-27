İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Xarici siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 10:51
    Aydın Səfixanlı: Ombudsman təsisatı Ermənistanla sülh quruculuğu prosesində yaxından iştirak etməyə hazırdır

    Ombudsman təsisatı Ermənistanla sülh quruculuğu prosesində yaxından iştirak etməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ombudsman Aparatının rəhbəri Aydın Səfixanlı Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin bugünkü iclasında ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsinin müzakirəsi zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, ombudsman və onun aparatının təmsilçiləri beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində həmkarları ilə görüşlər keçirir:

    "Əgər gələcəkdə təşəbbüs irəli sürülərsə, bu prosesdə fəal şəkildə iştirak etməyə hazırıq".

    Aydın Səfixanlı Ombudsman Aparatı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

