    Дорожная полиция призвала водителей соблюдать правила парковки

    Происшествия
    • 10 сентября, 2025
    • 12:24
    Дорожная полиция призвала водителей соблюдать правила парковки

    Главное управление дорожной полиции обратилось к водителям с призывом строго соблюдать правила остановки и стоянки.

    Как сообщили Report в ведомстве, увеличение числа автомобилей в Баку и регионах требует от участников движения большей дисциплины.

    В управлении отметили, что несоблюдение правил парковки и остановки приводит к блокированию полос движения, ограничивает маневренность транспорта, замедляет поток, создает заторы и повышает риск аварий.

    "Водителям необходимо оставлять автомобили только в специально предусмотренных местах. Даже при кратковременной остановке нельзя создавать препятствия для движения других машин и общественного транспорта", - подчеркнули в полиции.

    Главное управление подчеркнуло, что дисциплина на дорогах напрямую влияет на безопасность всех участников движения.

    Yol polisi dayanma-durma qaydalarının pozulması ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

