Дорожная полиция призвала водителей соблюдать правила парковки

Главное управление дорожной полиции обратилось к водителям с призывом строго соблюдать правила остановки и стоянки.

Как сообщили Report в ведомстве, увеличение числа автомобилей в Баку и регионах требует от участников движения большей дисциплины.

В управлении отметили, что несоблюдение правил парковки и остановки приводит к блокированию полос движения, ограничивает маневренность транспорта, замедляет поток, создает заторы и повышает риск аварий.

"Водителям необходимо оставлять автомобили только в специально предусмотренных местах. Даже при кратковременной остановке нельзя создавать препятствия для движения других машин и общественного транспорта", - подчеркнули в полиции.

Главное управление подчеркнуло, что дисциплина на дорогах напрямую влияет на безопасность всех участников движения.