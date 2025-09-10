Дорожная полиция призвала водителей соблюдать правила парковки
- 10 сентября, 2025
- 12:24
Главное управление дорожной полиции обратилось к водителям с призывом строго соблюдать правила остановки и стоянки.
Как сообщили Report в ведомстве, увеличение числа автомобилей в Баку и регионах требует от участников движения большей дисциплины.
В управлении отметили, что несоблюдение правил парковки и остановки приводит к блокированию полос движения, ограничивает маневренность транспорта, замедляет поток, создает заторы и повышает риск аварий.
"Водителям необходимо оставлять автомобили только в специально предусмотренных местах. Даже при кратковременной остановке нельзя создавать препятствия для движения других машин и общественного транспорта", - подчеркнули в полиции.
Главное управление подчеркнуло, что дисциплина на дорогах напрямую влияет на безопасность всех участников движения.