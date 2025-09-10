İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər
    İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər

    Yol polisi dayanma-durma qaydalarının pozulması ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    • 10 sentyabr, 2025
    • 11:40
    Yol polisi dayanma-durma qaydalarının pozulması ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib.

    Bu barədə "Report"a İdarədən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, paytaxtda və respublikanın müxtəlif bölgələrində nəqliyyat vasitələrinin sayı artır və yol hərəkətində intizamın qorunması, hər bir sürücünün qaydalara əməl etməsi daha da vacib əhəmiyyət kəsb edir:

    "Parklanma və dayanma-durma qaydalarına riayət olunmaması problemlərə səbəb olur və bunun nəticəsində hərəkət zolaqları iflic olur,  digər sürücülərin manevr imkanları məhdudlaşdırılır, nəqliyyat axını ləngiyir və sıxlıq yaranır yol-nəqliyyat hadisələrinin başvermə riskini artırır.

    Bunun qarşısını almaq üçün sürücülərdən xahiş edilir ki, avtomobillərini yalnız nəzərdə tutulmuş dayanacaq və parklanma yerlərində saxlamalı, qısa müddətli dayanma zamanı belə digər nəqliyyat vasitələrinin və ictimai nəqliyyatın hərəkətinə maneə yaratmamalıdır".

    Baş Dövlət Yol Polisi bir daha bütün sürücülərə müraciət edərək bildirir ki, parklanma və dayanma-durma qaydalarına ciddi şəkildə əməl olunmalı, yol hərəkətində intizamı qorumalı, tıxacların və qəzalara səbəb ola biləcək halların yaranmasına imkan verməməlidir.

    Yol Polisi sürücü Müraciət Xəbər

    Son xəbərlər

    11:49

    Emin Mahmudovun rekorda gedən yolu – Millinin kapitanı ən çox 2021-ci ildə qol vurub - ARAŞDIRMA

    Futbol
    11:49

    Azərbaycan neftinin qiyməti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    11:40

    Yol polisi dayanma-durma qaydalarının pozulması ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    11:39

    Çinli alim: AQEM üzvləri tektonik transformasiyalara hazır olmalıdırlar

    Xarici siyasət
    11:38

    Azərbaycanda qiymətli daşlar və gümüş üzrə iki yeni standart qəbul edilib

    Sənaye
    11:37
    Foto

    "AzInTelecom"dan şəhid övladlarına dəstək

    İKT
    11:36

    Qazaxıstan və Pakistan arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard ABŞ dollarına çatdırılacaq

    Digər ölkələr
    11:32

    AMB inflyasiyanı artıra biləcək əsas daxili və xarici riskləri açıqlayıb

    Maliyyə
    11:29
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov Bakıda sıra baxışı keçirib, 180 nəfər növbəti seçim turuna buraxılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti