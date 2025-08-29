Дорожная полиция призвала к соблюдению правил дорожного движения свадебными кортежами

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана предупредило свадебные кортежи о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Об этом Report сообщили в ГУ ГДП.

По данным ведомства, некоторые водители, присоединяющиеся к свадебным кортежам, нарушают ПДД, создавая серьезные риски для безопасности дорожного движения.

"К таким ситуациям относятся превышение скорости, опасные маневры, чрезмерное использование звуковых сигналов, автохулиганство и создание препятствий для других участников дорожного движения", - говорится в обращении к гражданам.

Дорожная полиция напоминает, что в свадебных кортежах необходимо:

- ограничить количество транспортных средств,

- двигаться лишь по одной полосе,

- соблюдать дистанцию,

- выбирать оптимальный скоростной режим,

- не управлять автомобилем в пьяном виде.