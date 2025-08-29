Дорожная полиция призвала к соблюдению правил дорожного движения свадебными кортежами
- 29 августа, 2025
- 09:51
Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана предупредило свадебные кортежи о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Об этом Report сообщили в ГУ ГДП.
По данным ведомства, некоторые водители, присоединяющиеся к свадебным кортежам, нарушают ПДД, создавая серьезные риски для безопасности дорожного движения.
"К таким ситуациям относятся превышение скорости, опасные маневры, чрезмерное использование звуковых сигналов, автохулиганство и создание препятствий для других участников дорожного движения", - говорится в обращении к гражданам.
Дорожная полиция напоминает, что в свадебных кортежах необходимо:
- ограничить количество транспортных средств,
- двигаться лишь по одной полосе,
- соблюдать дистанцию,
- выбирать оптимальный скоростной режим,
- не управлять автомобилем в пьяном виде.