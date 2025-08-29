    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Дорожная полиция призвала к соблюдению правил дорожного движения свадебными кортежами

    Происшествия
    • 29 августа, 2025
    • 09:51
    Дорожная полиция призвала к соблюдению правил дорожного движения свадебными кортежами

    Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана предупредило свадебные кортежи о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

    Об этом Report сообщили в ГУ ГДП.

    По данным ведомства, некоторые водители, присоединяющиеся к свадебным кортежам, нарушают ПДД, создавая серьезные риски для безопасности дорожного движения. 

    "К таким ситуациям относятся превышение скорости, опасные маневры, чрезмерное использование звуковых сигналов, автохулиганство и создание препятствий для других участников дорожного движения", - говорится в обращении к гражданам.

    Дорожная полиция напоминает, что в свадебных кортежах необходимо:

    - ограничить количество транспортных средств,

    - двигаться лишь по одной полосе,

    - соблюдать дистанцию,

    - выбирать оптимальный скоростной режим,

    - не управлять автомобилем в пьяном виде.

    #водители   #свадьбы   #кортеж   #дорожная полиция   #ПДД   #безопасность  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Видео
    DYP toy karvanında yol hərəkət qaydalarına riayət olunması ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

    Последние новости

    10:19
    Фото

    МЧС провело учения в воинской части Погранслужбы в Лянкяране

    Происшествия
    10:16

    СМИ: Иран на следующей неделе намерен утвердить план выхода из ДНЯО

    Другие страны
    10:11

    "Общественному телевидению и радиовещанию" исполняется 20 лет

    Медиа
    10:11
    Фото

    Азербайджан и Уганда обсудили перспективы сотрудничества в аграрной сфере

    Финансы
    10:09

    Поджигатель поля в Шабране оштрафован на 400 манатов

    Происшествия
    10:06

    Азербайджанская нефть подешевела до $69,31

    Энергетика
    10:04

    Устроивший пожар в Шамахы привлечен к ответственности

    Происшествия
    09:51

    Дорожная полиция призвала к соблюдению правил дорожного движения свадебными кортежами

    Происшествия
    09:38

    Азербайджан поднялся на 2 позиции в рейтинге УЕФА

    Футбол
    Лента новостей