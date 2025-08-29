DYP toy karvanında yol hərəkət qaydalarına riayət olunması ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

    İlham Əliyev futbol təhsil Türkiyə

    Hadisə
    • 29 avqust, 2025
    • 09:21
    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsində toy karvanında yol hərəkət qaydalarına riayət olunması ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib.

    Bu barədə "Report"a İdarədən məlumat verilib. 

    Bildirilib ki, toy karvanlarına qoşulan bəzi sürücülər yol hərəkəti qaydalarını pozaraq ümumi hərəkət təhlükəsizliyinə ciddi risklər yaradırlar:

    "Sürət həddinin aşılması, təhlükəli manevrlərin edilməsi, səs siqnallarından həddindən artıq istifadə, avtoxuliqanlıq xarakterli davranışlar və digər hərəkət iştirakçılarına maneələrin yaradılması bu qəbildəndir. Belə halların baş verməsi isə həm karvanda iştirak edənləri, həm də digər hərəkət iştirakçılarını təhlükə altında qoyur.

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha xatırladır ki, toy karvanlarında:

    - nəqliyyat vasitələrinin sayının məhdud saxlanılması,

    - yalnız bir hərəkət zolağı üzrə hərəkət edilməsi,

    -  ara məsafəsinin gözlənilməsi,

    - optimal sürət rejiminin seçilməsi,

    - içkili halda sükan arxasına keçilməməsi 

    Hər bir sürücü məsuliyyətli davranmalı və yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməlidir".

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha bütün hərəkət iştirakçılarını diqqətli olmağa və qaydalara əməl etməyə çağırır.

    Дорожная полиция призвала к соблюдению правил дорожного движения свадебными кортежами

