Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы

Дорожная полиция Азербайджана перешла на усиленный режим работы на фоне дождливой погоды.

Как сообщает Report, об этом написал начальника управления МВД Элшад Гаджиев в соцсетях.

По его словам, в дождливую погоду значительно повышаются риски возникновения опасных ситуаций на дорогах.

"Дорожная полиция работает в усиленном режиме для обеспечения безопасности. Призываем водителей и пешеходов к осторожности", - написал он.