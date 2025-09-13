Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы
- 13 сентября, 2025
- 13:06
Дорожная полиция Азербайджана перешла на усиленный режим работы на фоне дождливой погоды.
Как сообщает Report, об этом написал начальника управления МВД Элшад Гаджиев в соцсетях.
По его словам, в дождливую погоду значительно повышаются риски возникновения опасных ситуаций на дорогах.
"Дорожная полиция работает в усиленном режиме для обеспечения безопасности. Призываем водителей и пешеходов к осторожности", - написал он.
