Hadisə
- 13 sentyabr, 2025
- 12:43
Yol polisi təhlükəsizliyin təmin olunması üçün gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparır.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin idarə rəisi Elşad Hacıyev paylaşım edib.
O bildirib ki, yağışlı hava şəraitində yollarda təhlükə riski artırır.
