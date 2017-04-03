 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Дорожная полиция обратилась к столичным водителям

    Выражается просьба к водителям воспользоваться альтернативными дорогами© Courtesy İmage

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня с 21:00 в связи с обновлением асфальтового покрытия на столичной улице Юсифа Сафарова в течение нескольких дней движение транспорта в направлении въезда в город будет ограничено в одностороннем порядке.

    Об этом Report сообщили из Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку.

    В связи с этим выражается просьба к водителям воспользоваться альтернативными дорогами.

    "Просим водителей по мере возможности реже пользоваться личными автомобилями и отдавать предпочтение общественному транспорту", - отметили в управлении. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi