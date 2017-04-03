Дорожная полиция обратилась к столичным водителям

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня с 21:00 в связи с обновлением асфальтового покрытия на столичной улице Юсифа Сафарова в течение нескольких дней движение транспорта в направлении въезда в город будет ограничено в одностороннем порядке.

Об этом Report сообщили из Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку.

В связи с этим выражается просьба к водителям воспользоваться альтернативными дорогами.

"Просим водителей по мере возможности реже пользоваться личными автомобилями и отдавать предпочтение общественному транспорту", - отметили в управлении.