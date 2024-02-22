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Дорожная полиция обратилась к болельщикам в связи с матчем "Карабах" – "Брага"

Дорожная полиция обратилась к болельщикам в связи с матчем "Карабах" – "Брага" Дорожная полиция Баку обратилось к болельщикам в связи с сегодняшним футбольным матчем между "Карабахом" и португальской "Брагой".
Происшествия
22 февраля 2024 г. 11:01
Дорожная полиция обратилась к болельщикам в связи с матчем Карабах – Брага

Дорожная полиция Баку обратилось к болельщикам в связи с сегодняшним футбольным матчем между "Карабахом" и португальской "Брагой".

Как сообщили Report в управлении Государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку, болельщиков, направляющихся на стадион, просят отдать предпочтение общественному транспорту и не пользоваться личными автомобилями.

"Дорожная полиция предприняла соответствующие меры для обеспечения свободного и безопасного передвижения болельщиков, а также других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

Футбольный клуб "Карабах" проведет сегодня ответный матч с "Брагой" в стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА. Матч состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 21:45.

В выездном матче агдамский клуб обыграл соперника со счетом 4:2.

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