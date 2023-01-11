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Дорога Джалилабад-Ярдымлы закрыта из-за сильного снегопада

Дорога Джалилабад-Ярдымлы закрыта из-за сильного снегопада Дорога Джалилабад-Ярдымлы закрыта из-за сильного снегопада.
Происшествия
11 января 2023 г. 11:23
Дорога Джалилабад-Ярдымлы закрыта из-за сильного снегопада

Дорога Джалилабад-Ярдымлы закрыта из-за сильного снегопада.

Как сообщает муганское бюро Report, в ряде населенных пунктов Джалилабадского района высота снежного покрова достигла 30 сантиметров.

По словам местных жителей, снег создал трудности в движении транспорта в селах Буравар, Бадамагаджи, Асадли, Лякин, Мусалы, Шатырлы и др.

Из-за обильных осадков закрыта дорога Джалилабад-Ярдымлы, вследствие чего прервана связь указанных сел с районным центром.

В результате обрыва линий электропередач в селе Зехметабад ряд населенных пунктов остались без света.

В настоящее время в отдаленных горных селах наблюдаются сильные снегопады, сопровождающиеся порывистым ветром.

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Версия на английском языке ФотоSnowfall disrupts traffic on Jalilabad-Yardimli road, causes power outage in some settlements
Версия на азербайджанском языке ФотоGüclü qar səbəbindən Cəlilabad-Yardımlı yolu bağlanıb, bəzi yaşayış məntəqələri işıqsız qalıb

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