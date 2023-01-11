Дорога Джалилабад-Ярдымлы закрыта из-за сильного снегопада

Дорога Джалилабад-Ярдымлы закрыта из-за сильного снегопада.

Дорога Джалилабад-Ярдымлы закрыта из-за сильного снегопада.

Как сообщает муганское бюро Report, в ряде населенных пунктов Джалилабадского района высота снежного покрова достигла 30 сантиметров.

По словам местных жителей, снег создал трудности в движении транспорта в селах Буравар, Бадамагаджи, Асадли, Лякин, Мусалы, Шатырлы и др.

Из-за обильных осадков закрыта дорога Джалилабад-Ярдымлы, вследствие чего прервана связь указанных сел с районным центром.

В результате обрыва линий электропередач в селе Зехметабад ряд населенных пунктов остались без света.

В настоящее время в отдаленных горных селах наблюдаются сильные снегопады, сопровождающиеся порывистым ветром.