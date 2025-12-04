К тушению пожаров в Лачыне и Кяльбаджаре привлекли два вертолета - ОБНОВЛЕНО

Мероприятия по борьбе с пожарами в горной местности в Кяльбаджарском и Лачынском районах Азербайджана продолжаются непрерывно, несмотря на сложность рельефа и сильный ветер, существенно затрудняющие работу пожарных бригад.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

МЧС задействовал два вертолета для предотвращения расширения площади возгорания.

К операции по тушению огня привлечены два вертолета Авиационного отряда МЧС, а также силы Государственной противопожарной службы, Службы спасения особого риска, войск Гражданской обороны и Карабахского регионального центра МЧС.

