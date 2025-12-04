Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    К тушению пожаров в Лачыне и Кяльбаджаре привлекли два вертолета - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 04 декабря, 2025
    • 17:54
    К тушению пожаров в Лачыне и Кяльбаджаре привлекли два вертолета - ОБНОВЛЕНО

    Мероприятия по борьбе с пожарами в горной местности в Кяльбаджарском и Лачынском районах Азербайджана продолжаются непрерывно, несмотря на сложность рельефа и сильный ветер, существенно затрудняющие работу пожарных бригад.

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    МЧС задействовал два вертолета для предотвращения расширения площади возгорания.

    К операции по тушению огня привлечены два вертолета Авиационного отряда МЧС, а также силы Государственной противопожарной службы, Службы спасения особого риска, войск Гражданской обороны и Карабахского регионального центра МЧС.

    МЧС задействовал два вертолета в тушении пожаров, бушующих в горных районах Лачына и Кяльбаджара.

    Как сообщает карабахское бюро Report, поскольку пожары продолжаются уже несколько дней, предпринимаются активные меры по предотвращению расширения площади возгорания.

    "К операции по тушению огня на данный момент привлечены два вертолета Авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), а также силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска", - сообщили в ведомстве.

    Laçın və Kəlbəcərdə yanğının söndürülməsinə iki helikopter cəlb edilib - YENİLƏNİB
    Two helicopters deployed to extinguish fires in Lachin and Kalbajar
